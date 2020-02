Lecce-Spal 2-1



Vigorito 6.5: grande parata su Strefezza nel finale e sicuro nelle uscite.



Donati 6.5: grande partita sia in fase di uscita che negli anticipi. Difficile da superare ed importante nelle ripartenze.



Lucioni 6: qualche sbavatura in più oggi ma ha mantenuto bene la difesa.



Rossettini 6.5: a lui il difficile compito di limitare Petagna e lo fa il meglio possibile.



Calderoni 6: non è il solito treno sulla fascia e sbaglia qualcosa tecnicamente ma è appena rientrato dall’infortunio. Sufficiente per la volontà.



(dal 39’ st Dell’Orco sv)



Majer 7: partita di quantità e sacrificio ma fa male anche quando si inserisce, è suo il gol vittoria.



Deiola 6: errori in fase di impostazione oltre al solito cartellino per qualche fallo di troppo.



Barak 6.5: primo tempo ad intermittenza ma poi nella ripresa è più presente nelle azioni ed arriva al tiro in un paio di occasioni.



Falco 6: qualche spunto dei suoi ma senza pungere particolarmente. Ha dato una mano in fase di uscita arretrando spesso per ricevere palla da Donati. Esce anzitempo per infortunio.



(dal 34’ pt Shakhov 6: entra al posto di Falco facendo il possibile per non farne sentire la mancanza)



Mancosu 8: parte in sordina come tutta la squadra ma è lui che cerca di puntare gli avversari partendo da sinistra. Realizza il rigore del vantaggio e serve l’assist per il raddoppio di Majer. Oggi è lui a lasciare l’impronta decisiva.



(dal 34’ st Paz 6: importante il suo ingresso per i cross arrembanti degli ospiti).



Lapadula 6: anche oggi partita di sacrificio, poche occasioni per lui ma importante il lavoro tattico e di appoggio per la manovra offensiva. Corre tanto e pressa.





All. Liverani 7: l’approccio dei suoi non è il massimo ed anzi la squadra soffre l’aggressività e la propositività della Spal. Errori tecnici e difficoltà in fase di uscita vengono meno rischiano di far subire il gol ma sono bastati pochi lampi per portarsi in vantaggio. Ha dovuto far fronte anche all’infortunio di Falco con una formazione già in difficoltà. Convince la pericolosità offensiva che ha portato comunque due gol. Regala al Lecce per la seconda volta nella storia della Serie A le tre vittorie consecutive.