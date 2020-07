Udinese-Lecce 1-2



Gabriel 6: viene chiamato in causa raramente, non ha colpe sul momentaneo vantaggio bianconero.



Donati 6,5: non soffre le avanzate di Sema e Zeegelaar. Propositivo anche in fase offensiva.



Lucioni 7: la certezza della retroguardia leccese. Instancabile.



Paz 5,5: non riesce a entrare in partita, facendosi sostituire a inizio ripresa.



(dal 7’ s.t. Meccariello 6: controlla Nestorovski, tenendolo lontano dall’area di rigore)



Calderoni 6: si limita alla fase di copertura, controllando discretamente Ter Avest)



(dal 8’ s.t. Dell’Orco 6: entra in un momento di gara favorevole. Non subisce gli attacchi dei padroni di casa)



Mancosu 6,5: infallibile dal dischetto. Deve lasciare il campo per infortunio nella seconda metà di gara.



(dal 13’ s.t. Majer 6: tanta corsa e tenacia. Entra bene nel match)



Petriccione 6: in mezzo al campo si fa sentire. Copre ogni zona della mediana.



(dal 37’ s.t. Tachtsidis sv)



Barak 6,5: inventa di fatto il gol del vantaggio decisivo. Prima si smarca con un velo, poi fornisce l’assist a Lapadula.



Falco 6,5: con la qualità che ha potrebbe mettere in difficoltà qualsiasi difensore. Ci prova varie volte, ma non trova mai lo specchio.



Shakhov 5: in quella posizione dovrebbe inventare, ma si fa annullare da Becao e compagni.



Lapadula 6,5: fino al momento del gol è praticamente inesistente. Poi con un lampo regala la vittoria ai suoi.



(dal 37’ s.t. Saponara sv)





All. Liverani 7,5: incita i suoi ragazzi fino all’ultimo secondo. La vittoria con cui tiene in piedi le speranze del Lecce è da applausi.