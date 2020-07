commette il fallo che causa il penalty ma si fa perdonare parandolo, subisce nuovamente un passivo pesante dopo l’imbattibilità di Cagliari.: regala il pallone a Cutrone che poi manda in porta Chiesa per il gol del vantaggio a freddo e ne risente per tutto il match.: paga gli errori di tutto il reparto.: come il compagno di reparto fa passi indietro rispetto a Cagliari, troppa libertà in area per gli attaccanti.(19' s.t.: partito di sacrificio sulla fascia non sua, è costretto a preoccuparsi di difendere su Chiesa.partita abbastanza anonima, incide poco in pressing e quando si spinge in avanti(dal 27' s.t.: prova una conclusione e serve a Shakhov la palla del gol della bandiera): l’unico a salvarsi in un centrocampo spento dove è lui ad avere sangue freddo e provare a imbastire le azioni.(dal 19' s.t.: entra al posto di Petriccione ormai stanco e prova a far girare meglio la palla ma può davvero poco).: si perde Chiesa sul gol del vantaggio e sbaglia molto durante il resto della partita.: prova a prendere in mano la squadra svariando da una parte all’altra anche con giocate eleganti ma oggi predica nel deserto.: accende la luce a tratti ma non basta(dal 1' s.t.: entra nell’intervallo per provare a riaccendere la squadra ma oggi non è giornate per nessuno): troppi errori tecnici, anche quando deve sfruttare il suo fisico ma sbaglia praticamente tutto.(27' s.t.: entra nel tabellino dei marcatori nel finale): approccio sbagliato alla partita con i suoi che regalano il primo gol ai viola e un rigore poi parato da Gabriel. La squadra quando reagisce non riesce a segnare sprecando occasioni per poi subire due gol in pochi minuti. Molti passi indietro, ora il Genoa sarà lo spartiacque.