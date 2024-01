Lecce, le pagelle di CM: Oudin non si accende, la difesa si sfalda

Stefano Gennari

Lecce-Juventus 0-3



Falcone 5: respinge male in occasione del primo gol, resta fermo sul secondo con il pallone vagante in area piccola



Gendrey 5,5: primo tempo propositivo e attento, meno nella ripresa



Pongracic 6: cerca di salvarsi tra i vari errori dei compagni di reparto



Baschirotto 5,5: qualche disattenzione di troppo



Gallo 5,5: meno propositivo e preciso in fase offensiva, manca la copertura su Vlahovic



(21' s.t. Dorgu 5,5: non chiude Kostic sul cross del secondo gol, poi prova con qualche iniziativa)



Kaba 5,5: fa valere il fisico, qualche errore tecnico



Ramadani 6: molto presente in fase di interdizione



Gonzalez 5,5: solito dinamismo ma oggi un po' a vuoto e non sempre efficace



(16' s.t. Blin 5: sovrastato di testa da Bremer, nient'altro nel suo ingresso)



Almqvist 6: si mette in proprio con qualche buono spunto, manca nell'ultima giocata



(27' s.t. Sansone 5,5: fuori condizione, cerca palloni negli spazi ma è poco efficace)



Krstovic 5,5: da apprezzare lo sforzo dei palloni difesi e delle azioni individuali, nullda di più



(27' s.t. Piccoli sv)



Oudin 5: da lui ci si aspetta la luce ma oggi la prestazione è sotto tono



(21' s.t. Pierotti 5,5: entra dopo due giorni dall'arrivo in Salento, non può fare molto)



All. D’Aversa 5: nel primo tempo riesce a limitare i bianconeri e i giallorossi si rendono pericolosi con qualche fiammata. Nella ripresa i ritmi alti portano qualche occasione ma, dopo il migliore momento, il gol del vantaggio taglia le gambe soprattutto mentalmente. La squadra è incapace di reagire e dalla panchina non riesce a cavarne nulla.