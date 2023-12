Atalanta-Lecce 1-0





Falcone 6: sono i nerazzurri stessi a spegnere sul nascere ogni azione d’attacco, perfetta la parata di gamba istintiva su Lookman. Non riesce ad evitare il gol del nigeriano.



Gendrey 6: si fa male quasi subito, ma poi contiene bene.



(37' st Venuti: sv)



Baschirotto 6: il trascinatore giallorosso si trattiene, pochi pericoli da lui.



Touba 6: seconda da titolare e quarta in assoluto in Serie A, non delude le aspettative cercando i contrasti senza paura.



Gallo 6,5: scappa via a Zappacosta che è un piacere, innesca tante azioni.



Kaba 6: preferito a Gonzalez, fa venire i brividi a Carnesecchi per un tiro potente.



Ramadani 5,5: toglie le energie al centrocampo nerazzurro. Si innervosisce nel finale.



Rafia 6: l’uomo in più, da lui guizzi improvvisi, anche se contati.



(27' st Gonzalez: sv)



Oudin 6: va vicinissimo al gol e solo Ruggeri gli dice no, poi anche Carnesecchi gli nega il gol.



Krstovic 5,5: per ora 4 gol in A, ma torna titolare dopo 4 gare e il suo peso in attacco si sente.



(32' st Piccoli 5,5: sciupa la palla del pareggio, appena entrato. Si impegna ma non incide).



Strefezza 5,5: solo un gol finora, e il suo CV resta tale, spreca mandando al vento o segnando in fuorigioco.



(37' st Listkowski: sv).



All'. D'Aversa 6: la prepara bene, incarta a tratta l'Atalanta. Ma un gioiello di Lookman decide la gara.