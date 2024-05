Lecce, le pagelle di CM: Piccoli fermato dal palo, Baschirotto troppo morbido

: inizio di partita in cui è decisivo con parate prodigiose, uscita rivedibile sul gol del raddoppioqualche sovrapposizione interessante, preciso in difesa. Esci anzitempo per infortunio(29' p.t.: meno intraprendente del collega francese): preciso e senza sbavature nel primo tempo, fuori posizione sul primo gol costringendo Gallo agli straordinari: lascia troppo spazio a Scamacca per l'assist: uno dei pochi a mollare con le continue sovrapposizioni e interventi in difesa: offre il suo dinamismo, tanta corsa anche in pressing e qualche incursione

(9' s.t.: si fa vedere poco e spreca i pochi palloni avuti a disposizione): gioca palloni puliti, a volte in affanno in copertura(9' s.t.: non aiuta a rinforzare il centrocampo): primo tempo dinamico in fase di pressing e proposito in impostazione, soffre di più nella ripresa(38' s.t.: non sempre convincente nelle giocate come ha abituato, poteva fare meglio(9' s.t.: da premiare l'intraprendenza mancata ai compagni nella ripresa): lotta con i difensori, fornisce appoggio ai compagni e crea qualche occasione

uno dei più pericolosi nel primo tempo, nella ripresa colpisce il palo sperando nel gol dell'ex: in crescendo il primo tempo, dopo un inizio in sofferenza, in cui ci sono diverse occasioni. Il gol a freddo nella ripresa sembra gelare la squadra che perde lucidità e intraprendenza, a poco portano i cambi.