Lecce-Napoli 1-4



Gabriel 5,5: due importanti parate nel primo tempo su Insigne e poi sul corner susseguente sul colpo di testa ravvicinato di Llorente. Para il rigore su Insigne ma è da ripetere perchè è avanzato prima del tiro. Imprendibile il tiro a giro di Ruiz.



Rispoli 5: sulla sua corsia ha due clienti scomodi come Insigne e Ghoulam che lo mettono in difficoltà. La corsia destra leccese è il punto debole di queste prime giornate e gli azzurri ne approfittano. In fase offensiva si fa vedere poco.



(dal 25' st Benzar 5,5: prova a spingere sulla fascia dopo essere entrato in un momento più propositivo dei suoi ma può ben poco.)



Lucioni 5,5: primi 28' senza sbavature ma ha sulla coscienza la mancata marcatura su Llorente sul gol lasciato da solo per poter infilare Gabriel.



Rossettini 5: la difesa resiste meno di mezz'ora e i movimenti del quartetto arretrato sono poco collaudati. Lascia da solo Llorente sul quarto gol dopo la respinta di Gabriel.



Calderoni 5,5: prova a spingere sulla fascia ma solo sullo 0-3 riesce ad arrivare sul fondo. In difesa prova a contenere Malcuit ma viene spesso saltato



Tabanelli 5,5: poco pericoloso in avanti e a centrocampo non fa valere il suo fisico. Unico sussulto il palo colpito sul finale di partita.



Tachtsidis 5,5: fa poco in cabina di regia, sbaglia qualche appoggio anche se il modo di giocare della squadra non lo aiuta dovendo attaccare piuttosto in contropiede. In fase difensiva cerca di fare da filtro alla difesa. E' lui a toccare la palla con il braccio causando il rigore a favore degli azzurri



(dal 1'st Petriccione 5,5: il suo ingresso a inizio secondo tempo coincide con il momento maggiormente propositivo dei giallorossi. Fa girare di più la palla anche in verticale ma gli avversari di reparto sono troppo superiori.)



Majer 5: l'instancabile motorino di centrocampo oggi è anonimo, sarebbe servito a limitare i danni sulla fascia destra dove Insigne e Ghoulam sono troppo fastidiosi per Rispoli.



Mancosu 6: il capitano si prende sulle spalle la squadra ma si vede solo con l'ottimo rigore calciato.



Falco 5,5: non il solito Falco ma è sempre lui a provare ad accendere la luce nei contropiedi giallorossi, con i suoi strappi si procura punizione e causa l'ammonizione di Ghoulam ma non è stato incisivo come sempre. Probabilmente risente del primo tempo sottotono della squadra che gioca troppo riluttante e poco propositiva.



(dal 20' st Lapadula sv)



Farias 5: dopo l'ottimo esordio con il Torino si rende poco pericoloso partendo largo sulla fascia ma punge solo con un tiro da fuori che termina a lato. Tante giocate individuali che portano a nulla.





All. Liverani 5,5: imposta una formazione e uno stile di gioco improntato al contropiede che, a parte due occasioni nel primo tempo porta a poco. Per la prima mezz'ora circa limita gli attacchi azzurri ma una volta sbloccato il risultato bisogna aspettare solo la ripresa per vedere un Lecce più propositivo. L'assenza di una punta pura comporta una squadra basata più sulle giocate individuali di Falco e Farias ma che portano davvero poco. Nel secondo tempo arriva lo 0-3 nel momento più propositivo e il rigore di Mancosu resta solo una flebile speranza di reazione. I cambi non portano nulla come a Torino e ci si deve arrendere ad una squadra notevolmente superiore.