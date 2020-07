decisivo in un paio di occasioni subisce comunque tre gol. Peccato.in costante difficoltà, Skov Olsen tutt'altro che irresistibile sembra potergli fare male in qualsiasi modo.il reparto avanzato del Bologna è troppo per lui, oggi non riesce a contrastare l’attacco avversario tanto da sembrare spesso spaesato.nel primo tempo paga forse l’emozione del rientro ma nella seconda frazione di gioco regge un muro fino alla sostituzione.(dal 34’ s.t.).quando Palacio e Barrow decidono di divertirsi nella sua zona lui può poco ma cresce nell’arco del match senza mollare mai.(dal 14’ s.t.ottimo impatto contro Krejci, cambio di efficacia vitale).partita anonima fino al momento della rete casuale, suo il merito di essere sempre nel vivo dell’azione.in mezzo il compito è arduo e lo dimostra la sua confusione, nullo in copertura e costruzione.(dal 14’ s.t.entra e regala subito l’assist per il gol di Falco. Bene così).bravo nella zona nevralgica del campo, si fa trovare spesso tra le linee per ripartire con velocità.nel grigiore del pomeriggio salentino lui è l'unica fonte di flebile speranza. Infatti, segna anche un gol.la qualità nella costruzione deve necessariamente passare dai suoi piedi ma l'apporto è ancora una volta deludente.(dal 15’ s.t.senza infamia e senza lode).unico terminale offensivo in una partita in cui i suoi faticano ad affondare, si danna per rendersi utile.inizialmente un atteggiamento incomprensibile per una squadra che deve salvare la palle ma poi la sua squadra torna a crederci. Peccato per il crollo sul finale.