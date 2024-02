Lecce, le pagelle di CM: serataccia per Gendrey e Pongracic

Andrea Piva

Torino-Lecce 2-0



Falcone 6: non può nulla sul diagonale dal limite dell’area di Bellanova e nemmeno sul colpo di testa vincente di Zapata. Compie una gran parata su Sanabria nel secondo tempo, un vero e proprio miracolo.



Gendrey 5: serataccia per il numero 17 del Lecce che prima fornisce involontariamente l’assist per l’1-0 di Bellanova, poi si fa anticipare di testa da Zapata in occasione del gol del definitivo 2-0 del Torino.



Pongracic 5: rende ancora più complicata la serata del Lecce con il secondo cartellino giallo che riceve a metà secondo tempo per un fallo evitabile a centrocampo. Serata molto negativa per lui.



Baschirotto 6,5: è il migliore del pacchetto difensivo del Lecce. È autore di una solida prestazione difensiva, tiene bene a bada Pellegri e se la cava anche contro Sanabria.



Dorgu 5,5: fatica contro Bellanova che in più di un’occasione riesce a sfuggire. Prova a farsi vedere in un paio di occasioni in fase offensiva ma non riesce mai a sfondar.e Perde il duello sulla propria fascia con il numero 19 granata.



(Dal 34’ s.t. Gallo: sv)



Blin 6: non si può dire che non metta in campo la grinta. Come molti compagni, però, si vede troppo poco quando il Lecce è chiamato a costruire.



(Dal 16’ s.t. Kaba 6: è subito vivace, entra bene in campo)



Ramadani 6: in mezzo al campo svolge bene il suo compito di filtro davanti alla difesa, risultando prezioso in più di un’occasione soprattutto nel corso del primo tempo.



Rafia 5,5: il numero 8 del Lecce si vede solamente a tratti. Gli manca la continuità nel corso della partita.



(Dal 16’ s.t. Sansone: sv)



Almqvist 5: non riesce mai ad accendersi e a far vare le proprie qualità tecniche. Ci si aspettava una spinta maggiore sulla destra da parte sua, invece viene ben contenuto dai difensori del Torino.



Piccoli 5,5: ha un’ottima occasione nel primo tempo, quando Milinkovic-Savic si fa sfuggire dalle mani un pallone dentro l’area di rigore, ma per sua sfortuna Masina è ben appostato e riesce a salvare la sua conclusione. Poi sparisce dal campo.



(Dal 34’ s.t. Krstovic: sv)



Oudin 5,5: questa sera non è il giocatore che più volte si è potuto ammirare durante la stagione. Impreciso anche quando deve battere le palle da fermo.



(Dal 29’ s.t. Toubia: sv)



All. D’Aversa 5: il Lecce nel primo tempo riesce ad annullare il Torino, senza però creare i presupposti per segnare. Nella ripresa, dopo il gol di Bellanova, la squadra salentina si spegne del tutto e non riesce a reagire.