Lecce-Parma 2-4



Brancolini 5,5: salva il risultato in due circostanze ma sottovaluta il tiro di Bonny e non sempre si è mostrato sicuro



Venuti 6: svolge il compitino con sufficienza



Baschirotto 5,5: disattento in alcune circostanze ed errori anche in fase di impostazione



(1’ s.t. Pongracic 5,5: sfortunato sull'autogol dopo un secondo tempo attento)



Touba 5,5: anche lui sfortunato nel deviare per primo il pallone che poi entra in rete dopo un match concentrato



Gallo 5,5: molle sul primo gol, qualche scorribanda nella ripresa ma i cross non sempre precisi



(44' s.t. Dorgu 5: pochi secondi dal suo ingresso per essere saltato agevolmente da Man che mette il pallone del 3-2)



Berisha 5,5: partita di quantità che vive di alti e bassi



Ramadani 6: uno dei più attenti e bravo nell'azione dell'1-2, match ormai compromesso sul rigore finale



Oudin 5,5: si accende a tratti



(18’ s.t. Banda 5,5: serve l'assist a Strefezza, spreca il gol del vantaggio spedendo il tiro alto)



Strefezza 6,5: il più pericoloso ed ispirato, il gol è il giusto premio ma non basta



(45'+5' s.t. Krstovic sv)



Piccoli 6: lotta come sempre, offre appoggio ai compagni ed è pericoloso in diverse circostanze



Sansone 5,5: qualche spunto buono, non sempre incisivo



(18’ s.t. Almqvist 5,5: qualche buona accelerazione, manca ancora qualcosa)





All. D’Aversa 5: il risultato finale rispecchia l'approccio al match che, se fosse stato diverso, non avrebbe portato a questo risultato. Saranno state le scorie delle ultime partite da cui bisogna provare a riscattarsi