per tutta la partita sembra dare sicurezza, poi prende un gol centrale sotto le gambe. Rimandato.inizia con una buona spinta, poi è relegato a fare il centrale con l’infortunio di Dermaku dove fa il minimo indispensabile.(dal 1’ p.t.s.prova con la sua freschezza ad essere propositivo.)tanti interventi importanti ma paga gli errori di reparto.qualche pericolo dalle sue parti ma attento nei contrasti, lascia anzitempo il campo per infortunio.(dal 22’ p.t.entra a freddo, corre sulla fascia ed è propositivo, per lui anche un’occasione.)luci e ombre, dalla sua parte il gol del pareggio.si muove tra le linee, prova la conclusione e l’imbucata per gli attaccanti. Dinamico.(dal 22’ s.t.entra al posto del croato e purtroppo la differenza si vede.)a volte impreciso, ha perso anche alcuni palloni di troppo, meglio in fase di interdizione. Inutile l'assist a Colombopartecipa al gol del vantaggio ma nulla di più.(5’ p.t.s.porta vivacità in attacco e sfiora anche il gol, peccato sia entrato solo nel supplementare.)è lui ad accendere la luce, segna e crea occasioni.l’attenuante di aver ricevuto pochi palloni pericolosi ma anche qualche errore.(22’ s.t.bagna il debutto con il gol e con l’occasione più ghiotta nel finale per andare ai rigori.): si fa perdonare l’errore nel primo tempo con l’assist del vantaggio.(22’ s.til suo ingresso non ha sortito effetti.)si presenta con i difensori contati e perde Dermaku per infortunio, però da rivedere l’approccio nelle due frazioni. Quando la squadra entra in partita costruisce ma manca la freddezza sotto porta tanto da chiudere i novanta minuti con un tiro in porta, ossia il gol. Dovrà registrare anche il blackout che ha portato la sconfitta, domenica arriva l'Inter.