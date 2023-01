: deve disimpegnarsi già nei primi minuti respingendo il colpo di testa di Casale, può fare poco sul gol.: la squadra cresce quando aumenta le sovrapposizioni e si fa vedere in fase offensiva.5: suo l’errore sul gol, ma è solo una macchia in una partita poi perfetta.partita sontuosa con chiusure sempre perfette e uscite palle al piede che caricano squadra e pubblico. Monumentale.: primo tempo costretto a giocare in copertura, poi viene fuori con le sue sovrapposizioni che coincidono con i maggiori pericoli creati.: partita ordinata senza sbavature.(44’ s.t.: parte male in fase di costruzione, più preciso nelle chiusure ma il secondo tempo è tutt’altra storia diventando protagonista in entrambi i gol avviati da lui.: è uno dei pochi a mettersi in luce quando le cose non vanno bene, eccelle quando il collettivo lo accompagna.(44’ s.t.sv): inizialmente è costretto a mettersi in proprio, quando cresce la squadra è maggiormente assistito e completa con il gol del pari.(29’ s.t.: qualche buona giocata per produrre occasioni): deve sbattersi quando la squadra e bassa e aiuta a salire, è suo il tap-in vincente.(39’ s.t.: una sola occasione con cui arriva al tiro): si nota dopo pochi minuti per l’intervento scomposto che gli costa il giallo, si fa vedere poco e non incide(dal 1’s.t.: il suo ingresso cambia il match, un minuto dopo l’ingresso effettua il primo tiro in porta, sul secondo arriva il gol di Strefezza.)l’approccio alla partita è troppo morbido e subisce il gol dello svantaggio con la squadra sbarrata dietro e incapace di salire. Verso la fine del primo tempo cresce grazie alle maggiori sovrapposizioni dei terzini, poi la mossa che cambia il match la trova dalla panchina con l’ingresso di Di Francesco che lascia il segno sui gol di Strefezza e Colombo con cui è protagonista tutto il terzetto offensivo. Il mister infila la terza vittoria di fila che mancava da febbraio 2020.