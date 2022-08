Prime parole da nuovo giocatore del Lecce Joel Voelkerling Persson, arrivato a zero dalla Roma: "Allenarmi in prima squadra con Mourinho è stato un bellissimo, sono orgoglioso di aver giocato con un campione come Abraham. Idoli? Se penso a giocatori svedesi in Italia ho in testa solo Ibra, per me è quasi un Dio. Un punto di riferimento, vorrei essere come lui. Io sono un attaccante ma posso giocare anche esterno, voglio continuare a crescere e dare il massimo per la squadra.