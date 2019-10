Fabio Liverani, allenatore del Lecce, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan: "Nazionali? Majer ha giocato qualche minuto, ma con noi ha giocato parecchio. Benzar ha fatto entrambe le partite con la Romania ed è andato bene, così come anche Vera che ha giocato. Per Imbula e Shakhov, non avendo giocato, è stata un'esperienza negativa. Dubbi? Ci aspetta un tour de force con molti impegni ravvicinati, è chiaro che ci sarà bisogno di tutti, specie in attacco. Il Milan ha le caratteristiche per scendere in campo con il 4-3-3 e ha cambiato allenatore, Pioli ha lavorato con l'intero gruppo solo da giovedì come me. Toccherà a noi far soffrire i rossoneri, non andremo lì per rintanarci nella nostra metà campo: vogliamo e dobbiamo attaccare, solo così possiamo fare punti. La nostra filosofia è difenderci attaccando. La sconfitta di Bergamo è superata, ho un gruppo intelligente e sensibile. Contro l'Atalanta non mi è proprio piaciuto l'atteggiamento, siamo andati in difficoltà troppo in fretta e questo non è accettabile per il Lecce. Mi aspetto segnali da questo punto di vista domani. Precauzioni contro il Milan? Nel loro attacco c'è Suso che è imprevedibile, ma anche a centrocampo c'è tanta qualità. È un gruppo che saprà interpretare bene le idee di calcio di Pioli. Babacar ha lavorato parecchio in queste due settimane come Farias, loro due alzano il tasso qualitativo della rosa: la loro condizione oggi è sicuramente migliore. Regista? Chi gioca in quella posizione, oltre a qualità, deve avere grinta e personalità. Lì ho Tachtsidis e Petriccione, diversi per caratteristiche: devono migliorare nelle loro pause durantel a partita, essere sempre un punto di riferimento per il resto della squadra nel corso della gara. Stimoli a San Siro? La Serie A è una gioia per noi, a prescindere dall'avversario. Ora deve subentrare la voglia di mantenere la categoria, avere il fuoco dentro, altrimenti si rischia l'ascensore. Voglio che i miei abbiano la presunzione di non essere di passaggio in Serie A. Rispetto all'Inter? Siamo cresciuti dal punto di vista fisico, siamo più compatti e consapevoli delle nostre qualità. Solo al termine del girone d'andata però potremo capire chi siamo. Classifica? non la guardo, ora vogliamo solo fare punti ovunque. A fine girone mi aspetto 17-20 punti".