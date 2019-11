Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo alcuni dubbi, quattro o cinque. Faremo una riunione questa sera, servirà una grande gara".



SU BABACAR - "Tutti possono giocare, anche La Mantia. Lo stimo, siamo sicuri che potrà dare una mano".



SULLA PARTITA - "E' la terza partita in una settimana, mi preoccupa un po'. Il Sassuolo attacca in velocità, ha grandi valori".



SUL CAMBIO MODULO - "Mi intriga l'idea dei due mediani, ma in questo momento non possiamo. Ci pensiamo da dopo Natale".



SU LAPADULA - "A Genova voleva restare in campo, il gol di aveva dato motivazioni. Non è successo nulla, non sono permaloso e resto sereno".