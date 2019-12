Fabio Liverani, allenatore del Lecce, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Mancosu? Si è allenato bene e parecchio, ma bisognerà capire quanto potrà giocare poiché viene da un lungo stop. Ma già averlo con noi, perché ci è mancato anche nel corso degli allenamenti, è già una buona cosa. Falco? Non è mai stato un problema per me, l'ho sempre detto. Il nostro rapporto è ottimo, ha un problema al ginocchio che lo ha un po' frenato. Vedremo se lo impiegherò dall'inizio o meno, dobbiamo valutare bene. Sta comunque smaltendo qualunque tipo di problema".



SU MIHAJLOVIC - "Il nostro è un rapporto importante, maturato fin dai tempi della Lazio: lui era uno dei senatori quando arrivai, con uno sguardo faceva capire tutto. È stata una vera guida, mi ha fatto crescere. Non sono sorpreso dal suo lavoro di allenatore, poterlo abbracciare domani sarà un grande piacere e sono certo che il nostro pubblico lo saprà accogliere alla grande".