Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani di Coppa Italia contro la Salernitana: "Mercato? Dopo l’arrivo di Farias abbiamo parlato e abbiamo deciso che ad oggi la priorità è sfoltire la rosa. L’entusiasmo dei nostri tifosi è una componente che non dovrà mancare in quest’annata. Hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia e maturità, sarà fondamentale non abbattersi nei momenti di difficoltà che incontreremo in questo campionato".