Fabio Liverani, allenatore del Lecce, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa: “Partita che vale intera stagione? E' un crocevia molto importante, la vittoria di una delle due squadre la avvicinerebbe di parecchio all'obiettivo. Non dobbiamo fare errori che possono mettere in discesa la partita dei nostri avversari, dobbiamo essere meno belli e più cattivi, cercheremo di non regalare nulla". Liverani prosegue: “Mancando poche partite diventa tutto più complicato e tutti quanti dobbiamo cercare di sbagliare meno possibile. Anche i piccoli errori adesso non sono più recuperabili, tutti dobbiamo prestare più attenzione: allenatori, giocatori, arbitri, var, tutto l'ambiente calcio". Sui trascorsi al Genoa: “Ognuno di noi ha tanti ricordi, quello che conta però sono presente e futuro”.