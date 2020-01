Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro il Parma: "Riusciamo a giocare, abbiamo qualità, però ci sono le due fasi e a volte facciamo fatica: non siamo attenti in fase di non possesso, bisogna avere più attenzione e aggressività. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte: abbiamo fatto una buona partita fino al gol: abbiamo sofferto, abbiamo contrattaccato, non abbiamo avuto paura di giocare. E' normale che poi gli episodi in questa categoria fanno la differenza: abbiamo preso gol con palla nostra in uscita su un recupero vicino alla bandierina secondo me dubbio. Dopo l'1-0, con i giocatori che si trova davanti il Parma, è diventato tutto più difficile. Che cosa serve al Lecce per fare il salto di qualità? Gli attaccanti ce li abbiamo, ma molti di loro hanno avuto dei problemi fisici. Spero di avere presto il gruppo al completo".