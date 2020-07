Lecce sconfitto in casa del Genoa, il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani commenta a Sky Sport al termine dell'incontro: "Faccio fatica a commentare, abbiamo perso una partita impossibile, giocando con qualità e subendo due mezzi tiri in porta. Purtroppo gli episodi non ci premiano, ma non ho nulla da rimproverare alla squadra. E se penso a quel pareggio di Cagliari... Ci crediamo? Dovrà girare un po' la fortuna in queste quattro partite, se andiamo avanti così possiamo fare tanti punti. Poi vedremo le altre. A volte ci dimentichiamo delle cose, il Genoa è partito con Iago Falqué, Pandev, Sanabria, poi sono entrati Pinamonti, Favilli... Noi abbiamo 14-15 giocatori, a cui non si può rimproverare nulla. Dobbiamo avere la forza di rialzarci e andarci a prendere i punti che ci servono. Oggi non ho visto sul campo la differenza con il Genoa. Più rabbia per errori difensivi o occasioni non sfruttate? Qualcosa puoi concedere, hanno fatto 150 su 100 in termini di realizzazione e noi il 20 come a Cagliari. Un punto in due partite, ma se ne avessimo fatti quattro non avremmo rubato nulla. Tabella salvezza? Se facciamo nove punti possiamo creare problemi agli altri. Udinese e Torino hanno un confronto abissale con noi, non dimentichiamo il calendario del Genoa: noi abbiamo possibilità di fare nove punti".