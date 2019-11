Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara rocambolescamente pareggiata dai pugliesi contro il Cagliari: "Quando finisce la partita per me finisce tutto. Gli episodi finali nel calcio possono capitare. Oggi noi abbiamo giocato a calcio creando dieci occasioni da rete, mentre il nostro portiere non ha fatto mezza parata. Loro hanno avuto solamente un mezzo rigore, che con il Var può starci, e una ripartenza. Dalla terza giornata siamo fuori dalla zona rossa e il nostro obiettivo è starci fino alla fine. Tranne Bergamo, abbiamo sempre fatto bene: anche oggi non avremmo meritato la sconfitta. Noi dobbiamo sopperire ad alcuni limiti tecnici con il gioco e l’organizzazione, i giocatori di qualità li abbiamo avuto poco a disposizione. Le gare sono fatte di episodi: abbiamo fatto bene, poi su un cross innocuo abbiamo preso il primo gol, come su un cross innocuo abbiamo subito la seconda rete. Abbiamo comunque continuato a giocare, non buttando mai via la palla. Della mia squadra sono felice ed orgoglioso: il 24 maggio avremo raggiunto il nostro obiettivo.



EPISODIO LAPADULA-OLSEN - "Lapadula? Andava espulso solamente Olsen. Non capisco come mai sia caduto in terra il portiere del Cagliari. Il calendario? Noi viviamo partita dopo partita”