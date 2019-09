Il tecnico del Lecce Fabio Liverani presenta in conferenza stampa il prossimo impegno di campionato con la Spal: "L'unico a non far parte del gruppo sarà Tachtsidis, oggi ha l'ecografia di controllo per l'affaticamento, ha un dolore alla coscia e valuteremo. Per gli altri (Farias e Lapadula) cercheremo di capire se potranno essere della partita. Cosa mi aspetto? Dobbiamo avere la palla e gestirla bene, approcciare alla gara come sempre. Se sbagli tanto può capitare di perdere entusiasmo, si subisce il contropiede avversario. Contro il Napoli non siamo stati bravi tecnicamente, a differenza di Torino. Non sono preoccupato per i gol presi, lo sarei se li prendessimo a difesa schierata. Contro il Napoli sono stati tutti diversi, il terzo da rimessa laterale e il quarto da una palla persa in uscita. Di sicuro dobbiamo migliorare, domenica abbiamo apparecchiato la tavola agli avversari, ma il Napoli come l'Inter può fare tre-quattro gol a chiunque. Turnover? Tutti i membri della rosa hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe, dobbiamo gestire le energie. Gioca chi è in forma. Tabanelli, ad esempio, ha svolto tutta la preparazione ma non meritava il posto da titolare nelle prime giornate, poi si è riscattato e ora vuole tenersi stretta la maglia. Imbula? Convocato e disponibile per scendere in campo. Meccariello è in gruppo ma non è ancora pronto per giocare. Benzar? Il campionato italiano è difficile, sia per i campioni che per chi ci arriva per la prima volta. Servono furbizia e un po' di malizia, lui deve pensare solo a lavorare: è sulla buona strada. Spal? Ha conquistato la Serie A con una doppia promozione, proprio come noi, dobbiamo prendere esempio. Ha uno stadio di proprietà, calciatori di categoria, dobbiamo seguire il loro modello. Hanno tre punti come noi, giocheremo senza ansie. Li affronteremo con tecnica, che per noi è fondamentale, non conta solo il risultato ma la semplicità. Serve molta aggressività, oltre che attenzione. Se manteniamo ordine e compattezza possiamo fare risultato".