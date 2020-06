L'allenatore del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Milan: "C'è tanta voglia di tornare sul campo, anche se incognite e difficoltà sono tantissime. Per adesso paghiamo un prezzo abbastanza alto in termini di problemi a causa della sosta, domani non ci saranno Barak, Deiola, Farias, Dell'Orco e Donati, quest'ultimo squalificato. Per quanto riguarda Barak e Farias a breve saranno recuperabili".