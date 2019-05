Fabio Lucioni, difensore del Lecce promosso in Serie A, parla a Sky Sport della stagione dei salentini: "Questi colori mi stanno portando bene. Questa è la seconda promozione che riesco a ottenere, quindi ben vengano questi colori addosso. Io con in Benevento riconoscevo lo stesso spirito di appartenenza di un gruppo che lavorava seriamente sul campo. Vincere un campionato di B al sud? È bellissimo. Abbiamo festeggiato fino a tarda notte con i tifosi, l’attaccamento dei tifosi è grandissimo. Il no al Sassuolo? La forza l’ha avuta la società che ha rifiutato un’offerta quasi irrinunciabile, c’erano in ballo tantissimi soldi. Abbiamo coronato il sogno di una piazza che ha voglia di crescere e confrontarsi con il calcio che conta".