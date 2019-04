Fabio Lucioni, difensore del Lecce, parla in vista della sfida di campionato contro il Carpi: "Se qualcuno pensa che quella di sabato sarà una gara facile si sbaglia di grosso. Mi aspetto un avversario col coltello fra i denti e la bava alla bocca, pronto a fare punti. Noi dobbiamo svoltare dopo la sconfitta di Cremona, contro il Carpi serve un altro Lecce. Il girone di ritorno è un altro campionato rispetto all’andata e andare sui campi delle altre è più difficile, senza dimenticare che in Serie B nessuno gioca nel nostro modo, quando si è sempre propositivi si rischia di esporsi maggiormente agli avversari lontano da casa. Non guardo la classifica, ma in casa nostra. Dopo le prossime cinque gare sapremo se potremo stappare o meno una bottiglia. L’unica certezza è che questo è un gruppo sano, fatto di ragazzi che dal primo allenamento fino alla gara pensano solo a fare il meglio".