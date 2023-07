Terzo giorno nel ritiro di Folgaria per i giallorossi. Alla presenza del Responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino e del Direttore Sportivo Stefano Trinchera, la squadra al mattino ha svolto inizialmente un riscaldamento tecnico ed a seguire un allenamento specifico sui calci piazzati. Assenti in permesso Gendrey e Persson.Attorno le ore 15:30, il nuovo acquisto Hamza Rafia, dopo aver svolto in mattinata le visite mediche a Verona sotto il controllo del responsabile sanitario Giuseppe Congedo, ha raggiunto i nuovi compagni presso l’Hotel Alpen Eghel.Alle 17:30 il primo test di allenamento del precampionato vinto 15-1 con l’U.S. Postal (Rappresentativa Alto Adige). Questi i calciatori schierati da mister D’Aversa:Lecce 1° tempo: Bleve, Venuti, Romagnoli, Pongracic, Di Francesco, Gonzalez, Gallo, Strefezza (25' pt Corfitzen), Blin ©, Maleh, Ceesay. Allenatore: Roberto D’Aversa.Lecce 2° tempo: Brancolini, Berisha, Listkowski, Björkengren, Vulturar ©, McJannet, Lemmens, Corfitzen, Dorgu, Pascalau, Rodriguez.U.S. Postal (Rappresentativa Alto Adige): Brancolini, Alberto (1' st Frei), Angerer (35' st Unterholzner), Worndle (40' st Schwarz), Breitenberger (35' st Munno), De Vito (35' st Scollo), Oberrauch (43' st Albanese), Prantl ©, Mair, Forcher (1' st Lechner), Lampugnani (1' st Stangl). Allenatore: Rodolfo Cont.Arbitro: Sig. Elio Grezzana di BellunoMarcatori: 8' pt Maleh, 15' pt Strefezza, 20' pt Maleh, 27' pt Ceesay, 29' pt Corfitzen, 30' pt aut. Bleve, 36' pt Ceesay, 45' pt Di Francesco, 10' st Listkowski, 14' st Berisha, 20' st Corfitzen, 26' st Dorgu, 27' st Berisha, 29' st Burnete, 32' st Rodriguez, 42' st Rodriguez.Baschirotto, Dermaku, Hjulmand, Banda, Helgason, Almqvist e Rafia hanno svolto un lavoro personalizzato. Strefezza ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.Domani mattina la squadra effettuerà lavoro in piscina, prima della seduta pomeridiana (ore 17.30).