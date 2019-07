Continua il mercato del Lecce che si vuole rinforzare per il ritorno in Serie A: secondo il Nuovo Quotidiano di Puglia, mancano solo le firme per il trasferimento di Lorenzo Venuti in giallorosso. Il terzino classe '95 è in arrivo dalla Fiorentina, sarebbe un ritorno dopo aver giocato l'ultima stagione da titolare a Lecce conquistando la promozione.