Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il capitano del Lecce Marco Mancosu parla anche del contratto in scadenza e del possibile rinnovo: "I matrimoni si fanno in due. Valuterà il mio procuratore Kael Grimaldi: anche quand’ero in C, puntava sulla mia svolta da protagonista in Serie A. A Lecce sto benissimo, però vorrei che sul prossimo contratto incida la meritocrazia. D’altra parte, io e la società ci conosciamo da tempo...".