Così il Lecce ha aggiornato sul sito ufficiale sulle condizioni della squadra in vista della ripresa del campionato: "Prosegue il lavoro di preparazione dei giallorossi in vista del primo impegno di campionato al Via del Mare con il Milan. Squadra in campo questo pomeriggio alle 18:30 agli ordini del tecnico Liverani. Assente sempre Dell’Orco, hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato Deiola, Mancosu e Farias. Per domani la squadra ha in programma un allenamento al mattino".