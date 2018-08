Marco Mancosu, centrocampista del Lecce, autore del primo gol del Benevento, parla dopo il match finito 3 a 3 contro le Streghe: "Avrei firmato per un punto, ma non in questo modo perché abbiamo giocato un'intera ora super. Poi appena loro hanno accelerato il ritmo è stato durissimo arginarli. Ci è mancata un po' d'esperienza anche perché siamo una squadra con tanti ragazzi nuovi e serve tempo per trovare la giusta amalgama. Il mio gol? È stato bello e prezioso, segnato contro una ex squadra. Nessun rancore, ma neanche nessun bisogno di mostrare il mio valore a nessuno".