Il ds del Lecce Mauro Meluso parla a Sky Sport prima della partita con l'Udinese: "Fino a ieri ho lavorato per la Serie A e continuo a farlo anche ora. Posso sembrare un visionario, ma abbiamo l'obbligo di provare a fare il massimo anche se la logica dice che siamo in grave ritardo e difficoltà. Guardiamo tante cose e tanti giocatori, ma ancora pensiamo ad adesso: il calcio mi ha insegnato che non si deve dare mai niente per scontato e bisogna provare a dare il massimo per rispetto di noi stessi e della nostra gente. Non c'è mai nulla di scontato in questo mondo, sarebbe grave il rammarico se non facessimo il nostro meglio per sovvertire un pronostico che ci vede sfavoriti".