Lecce, Mencucci scherza: 'La Fiorentina mi vuole ancora bene: mi ha regalato 4 punti'

Quella fra Lecce e Fiorentina è stata una partita poco adatta ai deboli di cuore. Il vantaggio salentino, la rimonta viola, la controrimonta dei padroni di casa. Ed è certamente stata una partita speciale anche per Sandro Mencucci, AD del Lecce ma Fiorentino verace, che ha parlato così a Radio Bruno: "La Fiorentina mi vuole bene, a me che sono di Firenze. Ci ha dato quattro punti che sono importanti per la nostra salvezza. È stata una partita al cardiopalma, nel primo tempo potevamo stare 3-0 per noi. Poi con la rimonta subita, ho rivisto i fantasmi della sconfitta di Genova la settimana prima, pensavo si ripetesse il copione. Un finale in questo modo non me lo sarei mai immaginato. Il cuore è stato messo alla prova per tutti"



ITALIANO - Lo stimo molto, mi dispiace per lui perché lo considero un ottimo allenatore. Ancora è lunga, per la salvezza e per la parte alta della classifica. Ogni squadra ha degli alti e bassi durante l'anno, è in una fase negativa ma tornerà a competere per una di quelle competizioni europee. Con il recupero di alcuni giocatori non al meglio, come Nico Gonzalez, la squadra si riprenderà