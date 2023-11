Questi i principali episodi da moviola di Lecce-Milan. Rosario Abisso, della sezione di Palermo è stato scelto per dirigere il match. Gli assistenti del direttore di gara saranno Peretti e Mokhtar, il IV uomo Rapuano. Al Var invece ci sarà Guida, coadiuvato dall'Avar Nasca. Abisso, che dirige in Serie A dal 2017, è alla quarta partita nel massimo campionato italiano in stagione, la novantottesima in carriera. In 97 partite nel torneo, sono 441 i cartellini gialli tirati fuori, 8 i rossi e 44 i rigori assegnati.



PRIMO TEMPO



45' +1 - IL LECCE CHIEDE UN RIGORE - Contatto in area tra Strefezza e Thiaw, entrato in scivolata sul capitano dei salentini. Abisso non ravvisa alcuna infrazione e lascia correre. Breve check del VAR che conferma la decisione arbitrale