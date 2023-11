Lecce e Milan si preparano a scendere in campo dalle 15 per la sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Manca Loftus-Cheek, non al meglio dopo la partita con il PSG, al suo posto dentro Pobega. Queste le scelte ufficiali di D'Aversa e Pioli:



LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Pongracic, Baschirotto, Gendrey; Ramadani, Rafia, Kaba; Strefezza, Krstovic, Banda.



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Rejinders, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao.