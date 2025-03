Lecce-Milan, le pagelle di CM: Leao cambia la partita, Pulisic fa la differenza. Krstovic è super

Getty Images

nel primo tempo fa gli straordinari: riflessi grandiosi in due circostanze su Gimenez. Bravo anche sulla conclusione di Pulisic. Nonostante i due gol subiti risulta tra i migliori in campo e, sicuramente, tra i portieri italiani in grande crescita.nella prima frazione tira il petto in fuori e prende subito le misure su Jimenez. Entra Leao e per lui cambia totalmente la partita: sofferenza totale e nessun duello vinto.stende in maniera troppo evidente Pulisic con un intervento rivedibile. Dopo una buona partenza abbandona la nave nel momento della tempesta.

buon marcatore, si fa apprezzare soprattutto sul gioco aereo. Il migliore per distacco della linea difensiva giallorossa.serata da dimenticare, e in fretta, per il terzino leccese. Spinge, goffamente, in porta il pallone che riaccende un Milan fino a quel momento tramortito dall'uno-due dei padroni di casa.il compito è sicuramente probante ma lascia troppo spazio ai trequartisti del Milan. Finisce presto la benzina.molto sicuro nelle uscite palla al piede, buon filtro davanti alla difesa. Il ragazzo ha una personalità importante e ora deve lavorare su alcune situazioni di gioco da migliorare.meno incisivo in fase di pressing e recupero del pallone rispetto al compagno di repartoaltra scoperta di Corvino: tecnica buona, visione di gioco e fantasia sulla trequarti. Suo il tocco da cui parte l'azione del primo gol di Krstovic.si muove tanto e bene ma sulla sua prestazione pesa tanto l'occasione da gol, gigantesca, gettata alle ortiche a fine primo tempo.ricorderà a lungo questa sfida contro il Milan per la qualità della prestazione offerta. Segna de grandi gol, aiuta la squadra, tecnicamente non sbaglia nulla. Da grande squadra.lo spagnolo entra dentro al campo e crea qualche grattacapo al Milan. Prestazione buona anche dal punto di vista tattico.

: prepara bene la squadra e il piano partita. Nulla può quando il Milan reagisce con orgoglio.non ha grandi responsabilità sui gol subiti, coraggioso in qualche uscita. Risponde presente alla prima da titolare dopo diversi mesi.sembra soffrire proprio in quello che è il suo punto forte: l'intensità imposta dagli avversari per un'ora abbondante. Tanti errori anche dal punto di vista tecnico per l'esperto difensore inglese. (dal 74'Doveri gli strozza in gola l'urlo per il gol del pareggio, annullato per fuorigioco. Ingenuo quando non commette fallo nella ripartenza che porta al raddoppio del Lecce.

errori in successione per il difensore inglese in una prestazione scadente sotto tutti i punti di vista. Serata da dimenticare e in fretta.la solita opposizione allegra sul primo gol di Krstovic. Bene, molto bene, in fase di spinta con alcune progressioni che hanno ricordato i tempi migliori.primo esame e promozione a pieni voti per il giovane centrocampista francese. Ha tempi, letture e buona abilità nel palleggio(dal 62'ottimo impatto sulla gara, sua la deviazione che porta all'autogol di Gallo)solita generosità al sevizio della squadra. Corre per tre, è un giocatore che copre tanti metri di campo. Può crescere nelle letture del gioco(dal 74'

riecco il vero Capitan America. Doppietta d'autore, di carattere e qualità. E di un peso specifico importante.legge il gioco con un secondo di anticipo. Sulla trequarti si sente molto più a suo agio.tanto fumo poco arrosto per l'esterno spagnolo.(dal 46' st Leao 7: un assist e mezzo, assalti continui alla difesa leccese. Scende in campo con colpevole ritardo)Gimenez 6 (dal 62' Abraham 6)All. Conceicao 6