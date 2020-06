. In conferenza stampa, Pioli è stato chiaro: in 40 giorni, il Milan si gioca tutto, l'obiettivo è un posto in Europa League. Dall'altra parte, invece, Liverani cerca punti preziosi per la salvezza. Il tecnico rossonero chiude il cerchio: esattamente un girone fa iniziava la sua avventura, con il beffardo 2-2 di San Siro firmato Calderoni al 92'. Ospiti ancora senza Ibrahimovic, mentre tornano dal 1' Castillejo e Theo Hernandez. Confermato il 4-2-3-1 con Bonaventura alle spalle di Rebic, mentre Paquetà va in panchina.Due gol fatti e undici subiti: è questo il bilancio dei pugliesi nelle ultime due gare giocate prima del lockdown. In precedenza, tuttavia, erano arrivate tre vittorie consecutive. Il Milan, invece, ha vinto solo una delle ultime sette uscite: i tre punti mancano dal 17 febbraio (1-0 sul Torino), mentre nelle ultime sette trasferte sono arrivate quattro vittorie. Sono 15 i precedenti tra le due squadre in Puglia: 1 vittoria biancorossa, 8 pareggi e 6 successi milanisti. L'ultimo, in particolare, è il 4-3 ospite dopo il 3-0 iniziale dei padroni di casa. Il Milan, contro una neopromossa, non perde dall'aprile 2018, con il ko casalingo contro il Benevento.: Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara, Falco, Lapadula: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; RebicFischio d'inizio alle 19.30, su Calciomercato.com la diretta di