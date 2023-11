Lecce e Milan si sfidano al Via del Mare nella 12ª giornata di Serie A. I salentini provano a ripartire dopo i due soli punti conquistati nelle ultime sei giornate e le due sconfitte di fila contro Torino e Roma. I rossoneri invece hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre di campionato, ma arrivano dalla bella vittoria contro il PSG in Champions League e ora vogliono tornare al successo anche in A per accendere la rincorsa all'Inter.



D'Aversa deve fare i conti con l'infortunio di Almqvist che limita le scelte in attacco, largo al tridente Strefezza-Krstovic-Banda. Pioli non può contare su Pulisic e rilancia Chukwueze dal 1', con Krunic che può far rifiatare Musah a centrocampo.



LECCE-MILAN (sabato 11 novembre ore 15, diretta streaming su Dazn)



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda.



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao.