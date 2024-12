Getty Images

Lecce-Monza, la MOVIOLA: ingenuità di Bianco, rigore per i padroni di casa

Paolo D'Angelo

8 minuti fa



Lecce-Monza è una gara valevole per il sedicesimo turno di campionato. Di seguito l'analisi degli episodi dubbi della gara, raccontati da Calciomercato.com:



12' - Ingenuità di Bianco che stende Dorgu in area di rigore: Mariani non ha dubbi e concede il penalty (poi sbagliato da Krstovic)