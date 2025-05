Lecce-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ilaffronta ilnella 35esima giornata della Serie A 2024/25.La squadra di Antonio Conte cerca conferme al Via del Mare, dopo aver superato l'Inter in vetta alla classifica nello scorso turno di campionato grazie alla vittoria contro il Torino e al ko casalingo dei nerazzurri con la Roma. I salentini guidati da Marco Giampaolo, invece, puntano alla salvezza, trovandosi con soli due punti di vantaggio sopra la zona retrocessione.Tutte le informazioni su Lecce-Napoli:

: Lecce-Napoli: sabato 3 maggio 2025: 18.00: DAZN: DAZNFalcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Karlsson, Berisha, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. ConteGiampaolo recupera Berisha e soprattutto Krstovic, che torna a guidare l'attacco dopo la squalifica scontata a Bergamo. Problemi in difesa per Conte che deve fare a meno di Buongiorno e potrebbe adattare Olivera come centrale passando al 4-4-2 con Raspadori accanto a Lukaku. L'alternativa è Rafa Marin, con Spinazzola che giocherebbe esterno alto nel 4-3-3.

- La sfida tra Lecce e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation o Xbox) e dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.- Lecce-Napoli sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o in alternativa collegandosi al sito della piattaforma tramite computer o notebook e selezionando la finestra dell'evento.

La sfida sarà commentata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Valon Behrami.