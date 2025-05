Lecce-Napoli LIVE le formazioni ufficiali: torna Krstovic. Conte cambia, Raspadori titolare

Getty Images

Lecce-Napoli, 35esima giornata di Serie A

è una gara valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. La formazione allenata da Antonio Conte vuole cercare di allungare in testa a +6 sull'Inter (che giocherà alle 20.45 contro il Verona). Obiettivo opposto, invece, per gli uomini di Marco Giampaolo, che cercano punti pesanti per provare a conquistare la salvezza. Calcio d'inizio fissato alle ore 18 al Via del Mare.Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Krstovic

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori: Massa