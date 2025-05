Getty Images

Lecce-Napoli, la MOVIOLA LIVE: annullato un goal a Lukaku per questione di centimetri

Redazione CM

2 minuti fa



Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Lecce-Napoli, gara valida per la 35a giornata della Serie A 2024/25, che ha preso il via alle 18 al Via del Mare.



LECCE – NAPOLI Sabato 03/05 h.18.00



MASSA



MELI – ALASSIO



IV: RUTELLA



VAR: MARIANI



AVAR: MARINI





2' - ANNULLATO UN GOAL AL NAPOLI! Gli azzurri segnano subito con Lukaku, ma dopo un lungo consulto con la sala Var, il direttore di gara annulla il goal proprio per la posizione irregolare del belga (fuorigioco di pochi centimetri).