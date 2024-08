Getty Images

Lecce-Nizza: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

un' ora fa



Il Lecce continua nella sua preseason dopo una campagna acquisti fin qui molto interessante da parte di Corvino e Trinchera, che non è ancora finita: la squadra di Gotti sfida in amichevole il Nizza, una delle formazioni francesi più accreditate. Sarà un test interessante per Krstovic e compagni che quest'anno cercano un'altra salvezza in Serie A.