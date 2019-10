Non convochi mio figlio? Ti brucio la macchina. E' successo davvero, nel Salento, il 28 ottobre 2018, nel parcheggio del centro sportivo di Cavallino. Si stava disputando la partita tra gli Under 15 dell'US Lecce 1908 e la squadra del Parabita. Un anno di indagini per arrivare ai presunti responsabili dell'incendio dell'automobile di Paolo Piliego, mister delle giovanili del Lecce.



Sono stati denunciati il padre di un giovane giocatore non convocato alla sfida e un suo amico. La mancata convocazione e le tante panchine nelle sfide precedenti hanno portato l'uomo, già arrestato in passato per Daspo, a elaborare il piano (sarebbe lui il mandante): ​come scrive la Repubblica, dalle immagini video di sorveglianza sia del centro sportivo che di quelle in zona Castromediana, sarebbe emersa la presenza di una Micra con all'interno due uomini, uno di questi sarebbe sceso e avrebbe dato fuoco alla macchina. Resta senza un nome l'esecutore materiale. Il conducente e proprietario del mezzo è amico del padre del ragazzo.