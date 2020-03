Lecce in campo all'indomani della sconfitta contro l'Atalanta. Questo il report ufficiale del club: "​I giallorossi si sono ritrovati questo pomeriggio, sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA, per la ripresa degli allenamenti agli ordini del tecnico Liverani. I calciatori impegnati nella gara di ieri hanno svolto attività atletica di scarico. Farias, rientrato dal Brasile, si è allenato per una parte della seduta con il gruppo. Falco e Babacar hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Il difensore Donati è stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata e salterà la gara di lunedì con il Milan. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse all’Acaya Golf Resort & SPA".