Potrebbe essere un attuale tesserato del Genoa il prossimo difensore dei pali del Lecce.



Il club salentino, neopromosso in Serie A, ha infatti messo nel mirino due portieri di proprietà dei rossoblù: Alberto Paleari, attualmente in prestito al Benevento, e Salvatore Sirigu.



Lo riporta stamane la Gazzetta dello Sport, specificando inoltre come per i giallorossi il nome di Paleari sia più facile da raggiungere rispetto a quello di Sirigu, fattibile solo in casa di retrocessione del Grifone.