Operazione necessaria per Marin Pongracic. Il 25enne centrale croato non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviiglia destra. Di seguito, il comunicato della squadra salentina: "Il calciatore Marin Pongracic, a seguito dell’infortunio subito nella gara amichevole Udinese – Lecce dello scorso 23 dicembre e dopo le risultanze emerse dagli ulteriori accertamenti effettuati a Monaco di Baviera in questi ultimi giorni, si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla caviglia destra".