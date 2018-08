Simone Palombi, attaccante del Lecce, ma di proprietà della Lazio, parla dopo il gol decisivo ai supplementari contro la Feralpi Salò: "È stato un goal che rispecchia le mie caratteristiche con l’attacco al primo palo, è stato bello perché ha portato alla vittoria la squadra. Sapevamo le difficoltà della partita, in questo periodo ci stanno questi momenti nella partita ma siamo contenti di aver portato a casa la qualificazione. È l’anno del mio rilancio, vengo da sei mesi in cui ho fallito e sono carico e voglioso di dare tutto me stesso alla squadra. Il posto non è mai garantito, le scelte spettano al mister ma noi daremo tutto quello che abbiamo per conquistarci il posto".