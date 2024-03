Lecce, per Gotti è questione di ore: cosa manca e quando si chiude. C'è già un suo collaboratore al timone

La decisione è stata presa, il sorpasso su Leonardo Semplici è avvenuto:dopo l'esonero di Roberto D'Aversa, che ha pagato la carenza di risultati e soprattutto l'episodio della testata all'attaccante del Verona Thomas Henry alla fine dell'ultima partita disputata., e per questo l'annuncio ufficiale tarda ad arrivare. Vediamo allora a che punto è la burocrazia e qual è la situazione in vista del delicatissimo impegno della 29esima giornata che vedrà il Lecce di scena contro la Salernitana.C'è ancora qualche scartoffia da mettere a posto, ma domani al più tardi l'inizio del rapporto lavorativo tra i giallorossi e Gotti dovrebbe essere ufficiale. Il tecnico deve risolvere il contratto che lo lega ai liguri fino al termine della stagione in corso, poi sarà in Salento per dirigere il primo allenamento.Per cercare di mettere al sicuro la salvezza del Lecce, Gotti ha accettato un