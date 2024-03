Lecce, per la Lega il rigore di Krstovic è autogol di Cerofolini: cosa succede al fantacalcio

Piuttosto controverso l'episodio del rigore segnato dal Lecce nella sfida delle 15 contro il Frosinone. Non per l'assegnazione dello stesso (chiaro il fallo di Cerofolini in scivolata su Krstovic), ma per l'assegnazione del gol dopo la trasformazione del penalty. A farne le spese è Nikola Krstovic, che si vede tolto il gol del pareggio.



L'EPISODIO - Subito si presenta Hamza Rafia sul dischetto e si fa neutralizzare il tiro da Cerofolini. Il rigore è però da ribattere per 'encroachment' (ingresso anticipato di due giocatori del Frosinone in area) e allora sul dischetto va Krstovic, che non sbaglia. Il gol arriva però dopo che il pallone ha sbattuto sul palo, per poi colpire Cerofolini ed entrare in porta.



COSA CAMBIA AL FANTACALCIO - Risultato? Per la Lega di Serie A l'1-1 segnato dal Lecce non è gol di Krstovic, ma autogol di Cerofolini. A Krstovic verrà dunque conteggiato come "rigore sbagliato" e dunque al fantacalcio riceverà i malus legati all'errore dagli undici metri. In pratica, Krstovic passa da +3 per il gol a -3 per il rigore sbagliato.