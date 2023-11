Roberto Piccoli, attaccante del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la gara contro il Milan:



"Un po' di dispiacere, si vede che il gol era regolare. C'è molto rammarico, sono punti pesanti per una squadra come il Lecce che deve salvarsi. Thiaw si rialza subito e nessuno ha protestato. Possiamo essere più furbi, ma quando c'è un gol regolare non c'è nulla da fare. All'inizio poi non capivo, poi quando hanno annullato il gol, è caduto un muro".